Phaysten TNT – Terrain Neutre Théâtre, 29 avril 2022, Nantes.

2022-04-29 Concerts les 29 et 30 avril 2022 à 21h

Horaire : 21:00 21:45

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit / 8 € moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concerts les 29 et 30 avril 2022 à 21h

Artiste multi-facettes et multi-instrumentaliste aux influences rock revendiquées, Stéphanie Teillet, alias, Phaysten, évolue dans un univers bien personnel marqué par une voix au timbre grave. “Marées Hautes”, l’album sorti en octobre 2021 dépeint un univers à la fois sensible et puissant, où les textes en français et anglais se côtoient, des mélodies ennivrantes portées par une voix grave, proche de la Nico du Velvet Underground. Côté rock, on peut entendre de façon évidente son goût pour la musique de PJ Harvey ou encore Shannon Wright. Stéphanie Teillet au piano, basse et voix. Antony Harcourt à la production et au son live. Durée : 45 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com