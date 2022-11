Phasmes, 20 janvier 2023, .

Phasmes



2023-01-20 – 2023-01-21

EUR 3 20 Une ronde de feuille, deux corps pour un phasme et une musique pour transcender l’espace. Phasmes nous invite à un voyage merveilleux ou rêve et réalité s’entrecroisent.



Convié à épier cette intimité, le spectateur est saisi par de furtives apparitions : le duo se déploie et se contracte, faisant naître des figures abstraites et évocatrices, tels des phasmes sans queue ni tête… Dans un décor épuré, les artistes composent au sol comme en plein vol un duo de chair et d’âme entre cirque et danse. Leur corps-à-corps, d’une grande force visuelle nous offre à voir la beauté brute du monde à travers une danse sensuelle et physique.



Interprétation et collaboration : Vincent Brière et Voleak Ung

Collaborateurs artistiques : Mathilde Monfreux et Damien Fournier

Musique : Thomas Barrière

Lumière : Cyril Leclerc

Costumes : Sandrine Rozier

Cie Libertivore



Cirque, duos portés, main à main, danse

Durée : 30 min

Dès 6 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

Retrouvez le spectacle « Hêtre » sous chapiteau, dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque.

dernière mise à jour : 2022-11-22 par