Paris Parc Georges Brassens Paris Phasm : OPEN AIR Parc Georges Brassens Paris Catégorie d’évènement: Paris

Phasm : OPEN AIR Parc Georges Brassens, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 16h à 19h

gratuit

Viens retrouver le collectif Phasm au kiosque du Parc Georges Brassens pour un des premiers open air de l’été ! Ouste les tracas, au revoir l’hiver Cette fois ça y est, c’est le retour des open air Alors viens te trémousser avec notre fourmilière En compagnie de tes plus beaux coléoptères Open air gratuit Ça dure que quelques heures alors viens à l’heure ➡️ On te conseille de venir pique niquer à l’heure du déjeuner pour profiter d’un des plus jolis parcs de Paris. On sera là tôt, alors viens t’amuser avec nous ! — CHAMPS DES CIGALES — Phasm DJ Crew : – FT1 – Philippe Pixel – barthh – Sarah MKS – The Great HD — LIEU DE LA RUCHE — Parc Georges Brassens 2 Place Jacques Marette, 75015 Paris Tram 3a Georges Brassens/Brancion, Metro 13 Porte de Vanves — BIEN ÉLEVÉ COMME UNE COCCINELLE — Respecte le lieu et le voisinage Les déchets on les trie et c’est à la poubelle Concerts -> Électronique Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette Paris 75015

13 : Porte de Vanves (617m) 12 : Convention (640m)

Contact :Phasm phasm.crew@gmail.com https://www.facebook.com/phasmcrew Concerts -> Électronique Musique;Plein air

Date complète :

2021-07-10T16:00:00+02:00_2021-07-10T19:00:00+02:00

Sonia Yassa

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Georges Brassens Adresse 2, place Jacques-Marette Ville Paris lieuville Parc Georges Brassens Paris