Phases finales de la coupe de France Masters de Volley ball Nogent-le-Rotrou, 25 juin 2022, Nogent-le-Rotrou.

2022-06-25 – 2022-06-26

Nogent-le-Rotrou 28400

L’ASN Volley ball s’est vu confié par la fédération française l’organisation des phases finales de la coupe de france masters. Cette compétition de très haut niveau est destinée aux joueurs de plus de 35 ans, répartis dans les catégories : les + de 35 et 45 ans féminin et les + 40 et 50 ans masculin.

http://asn.volley.nogent.free.fr/

Nogent-le-Rotrou

