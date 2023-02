Phase Finale par la Cie Symanto Salle Océane Ploumoguer Ploumoguer Catégories d’Évènement: Finistère

2023-03-11 20:30:00 – 2023-03-11 22:00:00

Finistere Ploumoguer L’association Ploum-Pudding vous propose de découvrir une équipe de comédiens déjantés en provenance de Paris avec leur dernière création : “Phase Finale” de Thomas Le Tallec et Mathieu Peralma par la troupe Cie Symanto.

Benoît, Enzo et Fabien sont amis d’enfance, ils se sont rencontrés dans le club de football poussins de Marne la Coquette. Une soirée somme toute normale à première vue ; Bière, chips et amis sont réunis mais un match à la tournure exceptionnelle et un invité “surprise” vont mettre leur amitié à rude épreuve !

L'amitié est comme une 8ème de finale, ça ne se joue pas, ça se gagne ! ploum-pudding@gmx.fr +33 6 86 89 97 61 http://www.ploum-pudding.fr/

