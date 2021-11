Saint-Martin-en-Campagne Salle René Cassin Saint-Martin-en-Campagne, Seine-Maritime Phase Départementale de la coupe Jean-Claude Loubatière Salle René Cassin Saint-Martin-en-Campagne Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Campagne

* Cette année, Le club de l’échiquier Petit Caux accueille, le dimanche 12 Décembre 2021, la phase départementale de la coupe Jean-Claude Loubatière. * Cette phase se jouera salle René Cassin, rue du val des Comtes à ST Martin En Campagne. * 4 participants ayant un classement inférieur ou égal de 1700 points ELO par équipe, pas de limite d’équipe par club. * Nous vous invitons à communiquer auprès de vos adhérents et de confirmer la participation d’une équipe auprès Sandrine DEREGNAUCOURT , Présidente de l’échiquier de Petit Caux. * [echiquierpetitcaux@gmail.com](mailto:echiquierpetitcaux@gmail.com) ​

