Visite libre – La Pharmacie Caenevet Pharmacie Caenevet Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Visite libre – La Pharmacie Caenevet Pharmacie Caenevet Wambrechies, 16 septembre 2023, Wambrechies. Visite libre – La Pharmacie Caenevet 16 et 17 septembre Pharmacie Caenevet Entrée libre, selon l’affluence Visitez l’officine Caenevet de Wambrechies, classée depuis 1986 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Vous y découvrirez ses meubles anciens, sa façade mais aussi le métier d’apothicaire et sa transition jusqu’au métier de pharmacien de nos jours. > Visite samedi 16 et dimanche 17/09 de 14h à 18h – 6 place du Général de Gaulle à Wambrechies Pharmacie Caenevet 6 place du Général de Gaulle – 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1986. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Service communication – Ville de Wambrechies Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Pharmacie Caenevet Adresse 6 place du Général de Gaulle - 59118 Wambrechies Ville Wambrechies Departement Nord Lieu Ville Pharmacie Caenevet Wambrechies

Pharmacie Caenevet Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/