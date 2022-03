Phares en fête Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Phares en fête Plouguerneau, 23 juillet 2022, Plouguerneau. Phares en fête Maison phare de l’île Wrac’h Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau

2022-07-23 19:00:00 – 2022-07-23 23:00:00 Maison phare de l’île Wrac’h Lieu-dit Saint-Cava

Plouguerneau Finistère Animations musicales

Illumination du phare ippa29@gmail.com http://ippa-ile-wrach.bzh/ Animations musicales

Illumination du phare Maison phare de l’île Wrac’h Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Maison phare de l'île Wrac'h Lieu-dit Saint-Cava Ville Plouguerneau lieuville Maison phare de l'île Wrac'h Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau Departement Finistère

Plouguerneau Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Phares en fête Plouguerneau 2022-07-23 was last modified: by Phares en fête Plouguerneau Plouguerneau 23 juillet 2022 finistère Plouguerneau

Plouguerneau Finistère