A la découverte de la Dune. (Sur réservation.) Phare Saint-Nicolas Le Verdon-sur-Mer, 20 juillet 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

La fin des terres médocaines abrite un milieu naturel très riche et très varié. A deux pas des plages océanes fréquentées, le CPIE Médoc propose de prendre le temps de savourer autrement ce littoral. Accompagné d’un guide, vous partirez à la découverte de la dune de Grave qui associe une grande richesse écologique et des vues splendides sur Cordouan..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

Phare Saint-Nicolas

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The end of the Médoc is home to a rich and varied natural environment. Just a stone’s throw from the busy ocean beaches, the CPIE Médoc invites you to take the time to enjoy this coastline in a different way. Accompanied by a guide, you’ll set off to discover the Grave dune, which combines ecological richness with splendid views of Cordouan.

El extremo del Médoc alberga un entorno natural rico y variado. A tiro de piedra de las concurridas playas oceánicas, el CPIE Médoc le invita a tomarse su tiempo para disfrutar de este litoral de una forma diferente. Acompañado por un guía, saldrá a descubrir la duna de Grave, que combina una gran riqueza ecológica con espléndidas vistas de Cordouan.

Das Ende des Médoc beherbergt eine sehr reiche und vielfältige natürliche Umgebung. Das CPIE Médoc bietet Ihnen die Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, diese Küste auf andere Weise zu genießen. In Begleitung eines Führers entdecken Sie die Düne von Grave, die einen großen ökologischen Reichtum mit herrlichen Ausblicken auf Cordouan verbindet.

