Atelier itinérant : Création d’entreprise, pourquoi pas moi ? Phare Jeunesse Guyancourt, 5 décembre 2023, Guyancourt.

Atelier itinérant : Création d’entreprise, pourquoi pas moi ? Mardi 5 décembre, 18h30 Phare Jeunesse Participation gratuite – Inscription obligatoire

Vous avez envie d’entreprendre mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous souhaitez obtenir des informations sur le parcours du créateur, sur les formalités à accomplir ? Nos experts viennent à votre rencontre dans votre ville pour répondre à toutes vos questions. Laissez-vous guider et lancez-vous !

Animé par Céline Boisseau et Morgan Salain – SQY, en partenariat avec les services jeunesse et emploi de la ville de Guyancourt

Phare Jeunesse 10 place pierre bérégovoy, guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

