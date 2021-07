Phare, festival dédié au court métrage théâtre antique,Arles, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Arles.

Phare, festival dédié au court métrage

Au cœur de l’été, le Festival Phare œuvre à la diffusion et au rayonnement de courts métrages inédits venus du monde entier. Phare prend place dans l’un des plus beaux monuments de la ville d’Arles, le Théâtre Antique. Construit à la fin du Ier siècle av. J. C. sous le règne de l’Empereur Auguste, il est l’un des premiers théâtres en pierre du monde Romain. Phare, c’est quatre soirées de « ciné-causeries », espaces indispensables de rencontres entre les publics et les professionnels à travers des conférences sur le cinéma et des tables rondes professionnelles, suivies de projections thématiques des films courts en compétition. La compétition nationale et internationale propose aux jurys et au public de découvrir une sélection de courts métrages en provenance du monde entier, présentés dans des programmes mixant documentaires et fiction, axés autour de thèmes chaque année renouvelés. En 2021, les thèmes retenus sont l’Étrange et la question du Genre, masculin / féminin. L’événement au Théâtre antique se terminera en musique, par un ciné-concert sous les étoiles. Différents partenariats avec des institutions culturelles se poursuivront notamment avec le FID Marseille, Un Festival c’est trop court à Nice, les Nuits Med de Corse, accentuant ainsi cette dynamique de maillage territorial. La soirée de clôture à l’Eden Cinéma de Fontvieille diffusera les films primés : Phare des cinéastes, Phare des étudiants, Phare du public et, pour la première fois, le Prix Alice Guy qui récompensera le court métrage d’une réalisatrice sur les pas de la pionnière du cinéma !

Soirée 10 € (tarif réduit étudiants, demandeurs d’emploi 8 €) // Soirée de clôture : 20 € (TR 15 €) Pass festival : 40 € (TR 35 €) Gratuit pour les moins de 10 ans

Au cœur de l’été, Phare propose des ciné-causeries suivies d’un ciné-concert et de projections sous les étoiles au Théâtre antique d’Arles. Films primés montrés à l’Eden Cinéma, Fontvieille.

