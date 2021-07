Phare en fête à l’île Wrac’h Plouguerneau, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Plouguerneau.

Phare en fête à l’île Wrac’h 2021-07-04 19:00:00 – 2021-07-04 22:30:00

Plouguerneau Finistère

Binious et bombardes

Lectures de Jean-Pierre Gaillard qui dira Xavier Grall, accompagné du musicien Fabrice Thomas

Groupe « Tali » : musiques Folk et Trad

Groupe » Ed du » : musiques Folk et Trad

Mise en lumière de la Maison-Phare à partir de 23h

Soirée gratuite. Pot offert

ippa29@gmail.com http://www.ippa-ile-wrach.bzh/

Binious et bombardes

Lectures de Jean-Pierre Gaillard qui dira Xavier Grall, accompagné du musicien Fabrice Thomas

Groupe « Tali » : musiques Folk et Trad

Groupe » Ed du » : musiques Folk et Trad

Mise en lumière de la Maison-Phare à partir de 23h

Soirée gratuite. Pot offert

dernière mise à jour : 2021-06-29 par