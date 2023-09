Visites en breton du Phare du Petit Minou, par les Vigies du Minou Phare du Petit Minou Plouzané, 16 septembre 2023, Plouzané.

Visites en breton du Phare du Petit Minou, par les Vigies du Minou Samedi 16 septembre, 10h00, 10h30 Phare du Petit Minou Entrée libre, sur inscriptions, maximum de 10 personnes par créneau // via le site internet de la ville de Plouzané (inscriptions à partir du lundi 5 septembre).

Venez découvrir l’intérieur du phare du Petit Minou, la vue imprenable sur le Goulet et en savoir plus sur le site, en participant à une visite commentée d’une demi heure, en breton.

En plus des visites, deux expositions sur le phare et ses abords seront accessibles tout au long du week-end.

L’association « Les Vigies du Minou » sera présente pour accueillir les visiteurs au phare et au fort et raconter l’histoire du site.

Phare du Petit Minou Pointe du Minou, 29280 Plouzané Plouzané 29280 Finistère Bretagne 02 98 31 95 33 http://www.plouzane.fr https://www.lesvigiesduminou.bzh/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000460 [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@plouzane.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

Ville de Plouzané