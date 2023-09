Cet évènement est passé Herbiers de zostères : trésors à préserver Phare du Cap Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’Évènement: Gironde

Herbiers de zostères : trésors à préserver
Phare du Cap Ferret
Lège-Cap-Ferret, 16 septembre 2023

Plongez au plus près des herbiers de zostères pour découvrir leur rôle au sein du bassin d'Arcachon. Hot-spots de biodiversité, réservoirs naturels de carbone, clarification de l'eau, stabilisation des fonds, protection contre l'érosion, abri et ressource alimentaire pour de nombreuses espèces : les herbiers nous rendent des services essentiels !

