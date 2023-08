Animations nature avec le parc naturel marin du Bassin d’Arcachon Phare du Cap Ferret Lège-Cap-Ferret, 16 septembre 2023, Lège-Cap-Ferret.

Animations nature avec le parc naturel marin du Bassin d'Arcachon 16 et 17 septembre Phare du Cap Ferret Gratuit. Entrée libre.

Du sable aigre-doux. Fin, doré, ce sable de plage semble immaculé. Et pourtant, à y regarder de plus près, il contient de nombreux micro-plastiques… Tamis et loupe en main, essayez de retrouver ces déchets presque invisibles et comprendre d’où ils viennent !

Respire ! Poissons, dauphins, tortues… Comment les animaux respirent-ils sous l’eau ? Un petit jeu pour comprendre les différentes manières de vivre sous l’eau.

Phare du Cap Ferret, 33970 Lège-Cap-Ferret

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon / OFB