Séjour danse et théâtre Phare des Sourires, 15 avril 2023, Marseille.

Sourire à la Vie est la seule et unique compagnie de danse et de théâtre des enfants malades de cancers et en situation de handicap.

Au cours de ce séjour, les enfants se transformeront en artistes : danseurs, acteurs, interprètes… Ils répètent un spectacle mêlant différentes formes artistiques. Ils sont 30 sur scène et présentent un spectacle unique qu’ils imaginent et créent sous la houlette d’Angel et Vito, danseurs professionnels du Ballet National de Marseille et créateurs de la Compagnie La Botilar. Cela, en lien avec des grands noms de la scène comme Grand Corps Malade, parrain de l’association.

Phare des Sourires 153 plage de l’Estaque Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@sourirealavie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:59:00+02:00

2023-04-24T00:00:00+02:00 – 2023-04-24T19:00:00+02:00

danse théâtre

Sourire à la Vie