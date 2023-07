Jeu immersif (Cluedo) : « Les secrets se cachent pour mourir ! » Phare des Baleines Le Gillieux Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le Gillieux Jeu immersif (Cluedo) : « Les secrets se cachent pour mourir ! » Phare des Baleines Le Gillieux, 17 septembre 2023, Le Gillieux. Jeu immersif (Cluedo) : « Les secrets se cachent pour mourir ! » Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Phare des Baleines Gratuit. Sur inscription. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à un Cluedo grandeur nature ! Nous sommes en 1947, un archéologue vient d’être retrouvé mort… L’enquête est ouverte ! Accompagnés de Sherlock, Maigret et Poirot, vous découvrirez les secrets qu’il ne faut jamais révéler. Phare des Baleines 155 Allée du Phare 17590 Saint-Clément-des-Baleines Le Gillieux 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 29 42 02 [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 78 46 72 »}] Saint-Clément-des-Baleines est une commune du nord de l’île de Ré, appréciée de tous pour son authenticité, ses kilomètres de plage, son environnement exceptionnel.

Sans oublier le phare des Baleines, lieu hautement touristique, le centre bourg avec ses commerces et ses petits marchés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

