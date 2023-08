Visites commentées du phare d’Eckmühl Phare d’Eckmühl Penmarch Catégories d’Évènement: Finistère

Penmarch Visites commentées du phare d’Eckmühl Phare d’Eckmühl Penmarch, 16 septembre 2023, Penmarch. Visites commentées du phare d’Eckmühl 16 et 17 septembre Phare d’Eckmühl Visite gratuite. Groupe limité à 20 personnes, inscription obligatoire. Suivez le guide au phare d’Eckmühl pour une visite exceptionnelle !

Du pied du phare jusqu'au chemin de ronde en passant par la salle d'honneur, un guide vous accompagnera pour vous dévoiler la richesse des détails architecturaux, l'histoire passionnante et les petites anecdotes de cette sentinelle des mers.

Phare d'Eckmühl
Rue du Phare 29760 Penmarc'h
Penmarch 29760 Finistère Bretagne
06 07 21 37 34
http://www.penmarch.fr
https://www.facebook.com/Phares-de-Penmarch-586561648053532/
phares@penmarch.fr

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

