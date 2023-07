A la rencontre du Phare de Walde Phare de Walde Calais, 16 septembre 2023, Calais.

Inscrit Monument Historique depuis 2022, le Phare de Walde est unique en Europe continentale de par sa structure originale sur pieux en fer forgé. Il matérialise la limite entre Mer du Nord et Manche.

L’association Environnement et Patrimoines du Calaisis propose une promenade commentée sur la plage afin de retracer l’histoire du phare, mis en service en 1859.

Le parcours franchit la dune puis emprunte la plage à la limite du sable mouillé (pas de difficulté pour un marcheur). Il n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Des chaussures de sport ou de randonnée suffisent.

Prévoir une tenue chaude car un vent soutenu est souvent présent (la proximité de la base de char à voile des Hemmes de Marck n’est pas due au hasard).

La présence d’une colonie de phoques sur le banc de sable n’est pas rare. Les mesures de bon sens pour ne pas les déranger s’appliquent sans exception. Prévoir des jumelles et un appareil photo.

NB : Le coefficient de marée ne permet pas de contourner le bras de mer en sécurité et de se rendre au pied du phare. L’observation se fera à 200-300 m de l’édifice.

Retour au parking par le même chemin (a priori vers 10h15).

En cas de prévisions météo défavorables, l’EPAC se réserve le droit de reporter la sortie au lendemain dimanche 17/09 à 08h45, voire de l’annuler.

Phare de Walde Phare de Walde Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « epac62@gmail.com »}] Situé sur un banc de sable accessible à marée basse de la commune de Marck, le Phare de Walde

matérialise la ligne de partage des eaux entre Mer du Nord et Manche. Unique en Europe continentale de par sa structure originale sur pieux vissés en fer forgé, l’édifice offre peu de prise aux assauts de la mer et une bonne assise dans des sols mouvants.Mis en service en 1859 et menacé de ferraillage radical en 1998, le phare est inscrit Monument historique depuis 2022. A marée basse, le banc de sable héberge des colonies de phoques, veaux marins et de nombreux oiseaux. Rendez-vous au parking face à la Batterie Oldenburg, à l’extrémité du Chemin des Dunes (perpendiculaire à la Route de Gravelines, depuis la Zone Industrielle Nord-Est de Calais ou depuis le Fort Vert de Marck). Compter une trentaine de minutes de marche pour franchir la dune et se rendre à proximité du phare par la plage. Pas de difficulté majeure, mais l’accès n’est pas possible aux personnes à mobilité réduite.

2023-09-16T08:15:00+02:00 – 2023-09-16T10:15:00+02:00

