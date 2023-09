Journées du Patrimoine – Maison de la Mytiliculture Phare de Tréhiguier Penestin, 16 septembre 2023, Penestin.

Journées du Patrimoine – Maison de la Mytiliculture 16 et 17 septembre Phare de Tréhiguier Entrée libre: 0

Visite libre du phare reconverti en « Maison de la Mytiliculture » à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Exposition sur l’élevage des moules, vidéo…

Phare de Tréhiguier Rue du Port 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 03 00 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/journees-du-patrimoine-maison-de-la-mytiliculture-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

FAMILLE JEUNESSE