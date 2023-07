Arti Muntagnera, la transhumance des Arts – Etape #1 – Phare de Senetosa Phare de Senetosa – Sartène Sartène Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud

www.campumoru-senetosa.corsica/evenement/arti-muntagnera/ Arti MUntagnera, la transhumance des Arts étape #1 Vendredi 25 août 2023

Phare de Senetosa/ Fanali di Senetosa – Sartène

12H : Le p’tit cabaret à l’ombre

Conte nustrale, cinéma, musique 19H30 Le Cabaret de la Montagne Corse

Cirque, Musique, Danse, Chant, Clown, Conte, Cinéma, Théâtre, Polyphonies !!! Possibilité de dormir au refuge du phare ou en bivouac sur réservation auprès du Syndicat Elisa : www.campumoru-senetosa.corsica/boutique/ Ou prévoir lampes pour le retour (fin 20H45). Le phare de Senetosa est un refuge, sans possibilité d'acheter des repas sur place (uniquement des boissons) , mais doté d'une cuisine en libre service et d'une salle hors-sac. Avec l'aimable autorisation du Syndicat Elisa et du conservatoire du littoral

