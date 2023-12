L’Angleterre comme si vous y étiez – visite à vélo Phare de Ouistreham Ouistreham, 1 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Les éditions Entresol proposent une balade à vélo sur la côte de Nacre (de Ouistreham à Hermanville-sur-Mer) pour imaginer et voir ce qu’il y a en face, de l’autre côté de la mer de la Manche, dans le West Sussex (Angleterre).

C’est donc une balade imaginaire pour réfléchir à la ligne d’horizon et découvrir la côte jumelle face à la Côte de Nacre. La balade sera rythmée par des arrêts devant des maisons, monuments, équipements pour mieux regarder par delà le Channel. Une balade de Ouistreham à Hermanville, mais aussi de Southwick à Lancing…

Balade tranquille, tout public – Tous à vélo !.

2023-12-07 10:00:00 fin : 2023-12-07 12:00:00. .

Phare de Ouistreham rue Paul Emile Victor

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Editions Entresol propose a bike ride along the Côte de Nacre (from Ouistreham to Hermanville-sur-Mer) to imagine and see what’s opposite, on the other side of the Channel Sea, in West Sussex (England).

It’s an imaginary walk to reflect on the horizon and discover the twin coastline opposite the Côte de Nacre. The walk will be punctuated by stops in front of houses, monuments and facilities, to give you a better look across the Channel. A walk from Ouistreham to Hermanville, but also from Southwick to Lancing…

A leisurely ride for all – Everyone on a bike!

Editions Entresol propone un paseo en bicicleta por la Côte de Nacre (de Ouistreham a Hermanville-sur-Mer) para imaginar y ver lo que hay al otro lado del Canal de la Mancha, en West Sussex, Inglaterra.

Se trata de un paseo imaginario para pensar en el horizonte y descubrir el litoral gemelo frente a la Côte de Nacre. El paseo estará salpicado de paradas ante casas, monumentos e instalaciones que le permitirán contemplar mejor el otro lado del Canal de la Mancha. Un paseo de Ouistreham a Hermanville, pero también de Southwick a Lancing…

Un paseo tranquilo para todos – ¡Todos en bicicleta!

Der Entresol-Verlag schlägt eine Fahrradtour entlang der Côte de Nacre (von Ouistreham bis Hermanville-sur-Mer) vor, um sich vorzustellen und zu sehen, was gegenüber auf der anderen Seite des Ärmelkanalmeeres in West Sussex (England) liegt.

Es ist also ein imaginärer Spaziergang, um über die Horizontlinie nachzudenken und die Zwillingsküste gegenüber der Côte de Nacre zu entdecken. Der Spaziergang wird von Stopps vor Häusern, Denkmälern und Einrichtungen bestimmt, um besser über den Kanal blicken zu können. Ein Spaziergang von Ouistreham nach Hermanville, aber auch von Southwick nach Lancing…

Gemütlicher Spaziergang, für alle Altersgruppen – Alle aufs Rad!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer