Ouistreham OUISTREHAM (14) – Oiseaux des ports Phare de ouistreham Ouistreham, 16 décembre 2023, Ouistreham. OUISTREHAM (14) – Oiseaux des ports Samedi 16 décembre, 09h30 Phare de ouistreham Gratuit, pas de réservation obligatoire RDV 9H30 au phare de Ouistreham

Gratuit, pas de réservation obligatoire

Renseignements : 02 31 78 71 06

Animateur : James Jean-Baptiste Phare de ouistreham Phare de Ouistreham, Rue Paul-Emile Victor, 14150 Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie

2023-12-16T09:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00 Détails Catégories d'Évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Phare de ouistreham Adresse Phare de Ouistreham, Rue Paul-Emile Victor, 14150 Ouistreham Ville Ouistreham

