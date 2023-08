Découvrez un site écotouristique en visite guidée en montant au sommet de ce phare Phare de l’Espiguette Le Grau-du-Roi, 16 septembre 2023, Le Grau-du-Roi.

Découvrez un site écotouristique en visite guidée en montant au sommet de ce phare 16 et 17 septembre Phare de l’Espiguette Gratuit. Sur inscription. Pour la montée au phare : nombre de place limité à 10 personnes toutes les 15 min.

Le site écotouristique du phare de l’Espiguette nouvellement ouvert au public se mobilise pour les Journées européennes du patrimoine 2023.

Pour des raisons de sécurité et d’organisation la réservation de créneaux pour la montée au phare est obligatoire.

Nous vous invitions à réserver les créneaux sur le site internet dans la page prévue à cet effet. Le musée qui se trouve en bas de la tour sera en libre accès.

Pour accèder au Phare :

Pour les PMR :

Nous disposons de 4 places de stationnement adaptées aux véhicules transportant des personnes à mobilité réduite au pied du phare. L’accès se fait sur demande à l’interphone du portail d’entrée accessible depuis la route de l’Espiguette avant le péage de l’aire naturelle de stationnement des baronnets. La visite du musée est accessible à tous mais pas la montée au Phare ni la passerelle bois.

Phare de l’Espiguette Route de l’Espiguette, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie 04 48 58 30 01 https://www.phare-espiguette.fr/ http://www.letsgrau.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.phare-espiguette.fr/ »}] Perdu au milieu des sables balayés par le vent, et face à la mer, le phare de l’Espiguette surveille, domine et balise la dune et le rivage depuis 150 ans. Situé sur la commune du Grau du Roi, au cœur d’un espace remarquable et protégé, il est le symbole de la richesse du patrimoine naturel exceptionnel de la pointe de l’Espiguette et fait partie intégrante du paysage dunaire du littoral gardois et résiste, immuable aux assauts des vents, des eaux et des sables. Le site écotouristique du Phare de l’Espiguette est un espace remarquable et protégé, dont l’accès est réglementé pour sa préservation. Le site est accessible uniquement à pied en empruntant un passage balisé depuis l’aire naturelle de stationnement des baronnets : la passerelle en bois (dit platelage). Il est possible de stationner sur l’aire naturelle de stationnement des Baronnets. Le stationnement est payant à la journée du mois d’avril à octobre afin de contribuer à la préservation de ce site naturel d’exception.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Christelle Labrande