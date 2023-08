Participez aux visites guidées de l’office de tourisme Phare de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 16 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Participez aux visites guidées de l’office de tourisme 16 et 17 septembre Phare de la Méditerranée Gratuit. Sur inscription. Nombres de places limité. Visite « L’esprit Palvasien » : 5 € adulte. 3 € enfant. Sur inscription. Nombres de places limité. Visite « Charmes de la natures » : 5 € adulte. 3 € enfant. Sur inscription. Nombres de places limité.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez les visites guidées proposé par l’office de tourisme du phare de la Méditerranée.

Phare de la Méditerranée Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 04 67 07 73 34 https://www.ot-palavaslesflots.com/ Sans toucher au cachet si particulier de ce village de pêcheurs, le phare de la Méditerranée fait briller au loin, très loin les lumières de Palavas-les-Flots. Cet ancien château d'eau réhabilité accueille l'office de tourisme & des congrès, des espaces d'expositions et un site panoramique à 360° qui offre une vue inégalable sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l'arrière pays languedocien. Au dernier étage, un restaurant panoramique tournant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©OT Palavas-les-Flots