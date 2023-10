LE RENDEZ-VOUS DES PHARES Phare de la Couronne Martigues, 25 octobre 2023, Martigues.

LE RENDEZ-VOUS DES PHARES Mercredi 25 octobre, 09h00 Phare de la Couronne Sur inscription pour la balade nature commentée

Le rendez-vous des phares se veut être une journée ludique à vivre en famille, entre amis, organisée le même jour sur quatre villes du golfe : Fos-sur-Mer, Martigues, Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Au programme : balade nature et rallye (jeu de pistes)

Toutes les animations sont gratuites et les balades nature sont sur inscription.

BALADE NATURE COMMENTÉE : À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL DE LA COURONNE « BIODIVERSITÉ ET PATRIMOINE »

Départ et arrivée au MairieBus – Parking de La Couronne

9h > 10h30

Découvrir ou mieux connaître un pan du littoral. Départ du phare, découverte de la plage de Couronne Vieille et sa carrière.

Distance : 2km. Prévoir chaussures pour la marche, chapeau, tenue adaptée à la météo, eau, crème solaire.

Nombre de participants maximum : 20 à 25 personnes. Enfants à partir de 6 ans

Inscription obligatoire au 04 42 49 03 00 à partir du 16 octobre. Nombre de places limitées.

Compte tenu de la topographie du lieu, les balades ne sont pas accessibles aux PMR ni aux poussettes (porte bébé recommandé).

RALLYE

Départ et arrivée au MairieBus – Parking de La Couronne

Livret à retirer entre 9h et 12h

Le rallye consiste en une promenade pédestre, sans difficultés, sous la forme d’un « jeu de piste » ponctué d’énigmes, de photos, de questionnaires ; le public découvre ou redécouvre un lieu, son histoire, …

Il est nécessaire de se munir d’un crayon et d’une gomme. Le parcours dure entre 45 mn et 1h et il est ouvert aux enfants (à partir de 6 ans accompagné d’un adulte), ados et adultes. Possibilité de faire le rallye en dehors de la manifestation, les livrets seront à retirer à l’Office de Tourisme de Martigues.

Opération organisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence avec le concours des villes de Fos-sur-Mer, Martigues, Port de Bouc et Port Saint Louis du Rhône, la participation du Grand Port Maritime de Marseille, avec le soutien de l’Agence de l’eau et la collaboration du Naturoscope.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T09:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

