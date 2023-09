Cet évènement est passé Visite libre d’un phare emblématique et de son écomusée Phare de la Coubre Les Mathes Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Les Mathes Visite libre d’un phare emblématique et de son écomusée Phare de la Coubre Les Mathes, 16 septembre 2023, Les Mathes. Visite libre d’un phare emblématique et de son écomusée 16 et 17 septembre Phare de la Coubre Gratuit. Entrée libre. Venez à l’occasion des Journées européennes du patrimoine découvrir ou redécouvrir le géant de la côte sauvage. Phare de la Coubre Lieu dit La Courbe, 17390 La Tremblade Les Mathes 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 06 26 42 http://www.pharedelacoubre.fr https://www.facebook.com/pharedelacoubre/ Le phare de la Coubre est situé sur la commune de La Tremblade, à l’extrémité nord de l’estuaire de la Gironde, le plus vaste d’Europe. Cette sentinelle de la mer joue un rôle fondamental pour le trafic maritime dans cette partie mouvementée de la côte. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

