Visite guidée : Le phare de la Canche 14 et 15 octobre Phare de la Canche Sur inscription, Visite guidée, Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans

Véritable bijou architectural de 57m de haut, le phare vous fera découvrir, au terme de ses 274 marches, une vue imprenable sur la station et ses environs. Le guide vous racontera également l’histoire des deux précédents feux, à travers une exposition dans l’ancienne maison du gardien-chef des phares.

Environ 1h | Jauge limitée | Tarif plein : 6€ Tarif réduit : 4€ Tarif famille (2 adultes-2 enfants de 6 à 17 ans) : 16€ Gratuité pour les guides-conférenciers et carte ICOM & ICOMOS (contactez l’Office de Tourisme) | Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Rendez-vous : Maison des Phares, square Paul François Rivet | Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Phare de la Canche Allée des Mésanges, 62520 Le Touquet-Paris-Plage

© Jean-Benoît COUSIN