Phare de Calais Calais, 16 septembre 2023, Calais.

16 et 17 septembre Sur inscription, 14 personnes max.

Montez les 271 marches de ce Monument Historique et découvrez les secrets du phare de Calais et la vue imprenable sur le port.

Visite du musée suivie de la montée suivie de la montée du phare.

Phare de Calais Place Henri Barbusse – 62100 Calais contact@pharedecalais.com Le phare de Calais fut construit en 1848, électrifié en 1883 et automatisé en 1992. Il remplaça la tour du Guet du XIIIe siècle. En effet, à l'époque, on allumait un feu au sommet de la tour afin d'aiguiller les marins. Il est bâti près du centre-ville, ce qui est assez rare pour les phares. On accède à la lanterne par 271 marches. Il a échappé à la destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. De jour il se distingue des autres phares côtiers environnants par sa couleur blanche et le dessous de lanterne en noir.

