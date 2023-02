LA-POTERIE-CAP-D’ANTIFER (76) : un bol d’air marin et les oiseaux du cap Phare d’Antifer La Poterie-Cap-d'Antifer Catégories d’Évènement: La Poterie-Cap-d'Antifer

LA-POTERIE-CAP-D’ANTIFER (76) : un bol d’air marin et les oiseaux du cap Phare d’Antifer, 4 février 2023, La Poterie-Cap-d'Antifer. LA-POTERIE-CAP-D’ANTIFER (76) : un bol d’air marin et les oiseaux du cap Samedi 4 février, 09h00 Phare d’Antifer un bol d’air marin et les oiseaux du cap Phare d’Antifer Phare d’Antifer, Route du Phare 76280 La Poterie-Cap-d’Antifer La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie Du haut des gigantesques falaises du cap, nous allons descendre jusqu’à la plage de galets puis remonter vers le phare par la valleuse tout en observant les oiseaux marins.

Animation en partenariat avec l’ENS, espace naturel sensible du département

