L’écologie politique a-t-elle failli ? Phare Citadelle Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg L’écologie politique a-t-elle failli ? Phare Citadelle Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. L’écologie politique a-t-elle failli ? Samedi 16 septembre, 18h30 Phare Citadelle Entré libre Dans le cadre de la Rentrée des luttes, interrogeons-nous sur l’efficacité de l’écologie politique avec :

– Suzanne Brolly, adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de la ville résiliente,

– Zoé Mary, porte-parole d’Alternatiba Strasbourg,

– Sébastien Michon, politologue au CNRS de Strasbourg. Échanges animés par Pierre France, de la rédaction de Rue89 Strasbourg. Phare Citadelle 11-13, rue de Nantes, Strasbourg Strasbourg 67017 Musau Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Phare Citadelle Adresse 11-13, rue de Nantes, Strasbourg Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville Phare Citadelle Strasbourg latitude longitude 48.569656;7.780892

Phare Citadelle Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/