PHARAON DES DEUX TERRES, L’épopée africaine des rois de Napata Musée du Louvre, 27 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 27 avril 2022 au lundi 25 juillet 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

payant

Au 8e siècle av. J.-C., en Nubie, un royaume s’organise autour de sa capitale Napata. Vers 730 av. J.-C., le souverain Piânkhi entreprend de conquérir l’Égypte et inaugure la dynastie des pharaons koushites…

Ses successeurs, pharaons de la 25e dynastie, régneront durant plus de cinquante ans sur un royaume s’étendant du Delta du Nil jusqu’au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu. Le plus connu d’entre eux est sans conteste Taharqa.

L’exposition met en lumière le rôle de premier plan de ce vaste royaume, situé dans ce qui est aujourd’hui le nord du Soudan. Elle est en lien avec la mission archéologique du musée du Louvre au Soudan qui, pendant 10 ans, a concentré ses recherches sur le site de Mouweis et les poursuivra aujourd’hui, à El-Hassa, 30 km plus au nord et non loin des pyramides de Méroé.

Musée du Louvre Rue de Rivoli Paris 75001

Contact : https://www.louvre.fr/visiter/horaires-tarifs#conditions-de-gratuite

Expo

Date complète :

