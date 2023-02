Phaon + Armoni LA DAME DE CANTON, 30 mars 2023, PARIS.

Phaon + Armoni LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:30 (2023-03-30 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

1-1068218 3-1068219 Ce qui frappe d’abord chez Phaon, c’est cette voix singulière et en français, dépeignant l’humain et ses tourments dans une pop sauvage où se côtoient l’esprit new wave des années 80 (Talk Talk / Taxi Girl) avec une certaine fraîcheur rock (BRNS / Lescop).Sa présence sur scène est une évidence. C’est là que Phaon révèle le mieux son art.? Là où, par l’énergie dégagée, ?il sait happer son auditoire. ARMONIFaisant ses premiers pas dans la musique par le prisme du classique, Marion Lhoutellier y fait ses armes mais se prend d’amour pour la musique électronique. Elle mêle alors avec brio l’acoustique et l’électronique, célébrant une création musicale unique et insaisissable, racontant une poésie synthétique entre deux âges.Armoni et Phaon se sont rencontrés lors de leurs sélections aux Inouïs du Printemps de Bourges 2022, donnant cette date unique, promesse de sensations fortes.ierre Rigal, Emmanuel Eggermont, Malik Djoudi) et Julie Trouve? (Kokopeli, chanteuse live de Jabberwocky). Une e?tonnante fusion cre?atrice s’installe entre ces trois personnalite?s d’apparence inconciliables, et donne naissance a? une pop unique et surprenante, dansante et planante, prenant place dans la galaxie de The Dø ou Archive. Apre?s avoir sorti un premier EP remarque?, « RITUALS », et effectue? plusieurs concerts (Supersonic a? Paris, M.D.E a? Poitiers…), le trio s’appre?te a? sortir son tout premier album, « AURA ». Naviguant entre le franc?ais et l’anglais, « AURA » me?le avec justesse l’e?lectro, la folk psyche?de?lique ou bien encore le trip-hop.

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

