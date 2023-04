ESCAPE GAME MÉDIÉVAL – LE CASSE DU CHÂTEAU Phalsbourg Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle . « Lassés du Roi Monroque, les villageois écrasés par les impôts décident de récupérer leur argent directement dans la salle du trésor. Saurez-vous déjouer les ruses de ce mauvais roi, tyrannique et fourbe ? » Un nouvel Escape Game réalisé par le Coffre à Idées ! À partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription. tourisme@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 24 42 42 Phalsbourg

