27E FÊTE RÉGIONALE DU FOIE GRAS & MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS Phalsbourg, 9 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Phalsbourg célèbre cette année la 27e édition de sa Fête Régionale du Foie Gras ! Ce rendez-vous incontournable des gourmets vous attend durant 2 week-ends dans la salle Vauban : les 9 et 10 décembre et les 16 et 17 décembre 2023. À ne pas manquer également : le Marché de Noël des Artisans, qui se tiendra en parallèle dans la salle des fêtes et sur la Place d’Armes de Phalsbourg.. Tout public

Samedi 2023-12-09 à ; fin : 2023-12-10 . EUR.

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



This year, Phalsbourg celebrates the 27th edition of its Fête Régionale du Foie Gras! This not-to-be-missed gourmet event awaits you over 2 weekends in the Salle Vauban: December 9 & 10 and December 16 & 17, 2023. Also not to be missed: the Marché de Noël des Artisans, to be held in parallel in the Salle des Fêtes and Place d’Armes de Phalsbourg.

Phalsbourg celebra este año la 27ª edición de su Fiesta Regional del Foie Gras Este acontecimiento gastronómico ineludible se celebrará durante 2 fines de semana en la Salle Vauban: los días 9 y 10 de diciembre y 16 y 17 de diciembre de 2023. No se pierda tampoco el Mercado Navideño de Artesanos, que se celebrará al mismo tiempo en el Ayuntamiento y en la Plaza de Armas de Phalsbourg.

Phalsbourg feiert dieses Jahr die 27. Ausgabe seines regionalen Leberpastetenfests! Dieses unumgängliche Treffen für Feinschmecker erwartet Sie an zwei Wochenenden im Vauban-Saal: am 9. und 10. Dezember sowie am 16. und 17. Dezember 2023. Nicht zu verpassen ist auch der Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker, der parallel dazu im Festsaal und auf dem Place d’Armes von Phalsbourg stattfindet.

