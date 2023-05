FESTIVAL ITINÉRANT – LA TÊTE DANS LES NUAGES 2 rue de l’Hôpital, 16 juillet 2023, Phalsbourg.

L’association En Musique ! arrive à Phalsbourg pour vous présenter son spectacle itinérant : La Tête dans les Nuages. Au programme : un atelier d’écriture (à partir de 10 ans), le spectacle « Les carottes sont cuites » (tout public), un concert de BleuBrume, suivi de la playlist de Miss Eastwood et d’un quizz spécial la tête dans les nuages ! Gratuit. Repli en cas de mauvais temps.. Tout public

Dimanche 2023-07-16 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-16 23:00:00. 0 EUR.

2 rue de l’Hôpital Cours de Phalsbourg Loisirs

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



The association En Musique ! comes to Phalsbourg to present its travelling show : La Tête dans les Nuages. On the program: a writing workshop (from 10 years old), the show « Les carottes sont cuites » (for all audiences), a concert by BleuBrume, followed by Miss Eastwood’s playlist and a special quiz « la tête dans les nuages »! Free of charge. Fallback in case of bad weather.

La asociación En Musique ! llega a Phalsbourg para presentar su espectáculo itinerante : La Tête dans les Nuages. En el programa: un taller de escritura (a partir de 10 años), el espectáculo « Les carottes sont cuites » (para todos los públicos), un concierto de BleuBrume, seguido de la playlist de Miss Eastwood y un concurso especial titulado ¡La tête dans les nuages! Entrada gratuita. Reserva en caso de mal tiempo.

Der Verein En Musique! kommt nach Phalsbourg, um Ihnen sein Wandertheaterstück vorzustellen: La Tête dans les Nuages (Der Kopf in den Wolken). Auf dem Programm stehen: ein Schreibworkshop (ab 10 Jahren), das Theaterstück « Les carottes sont cuites » (für alle Altersgruppen), ein Konzert von BleuBrume, gefolgt von der Playlist von Miss Eastwood und einem speziellen Quiz zum Thema « La tête dans les nuages » (Kopf in den Wolken)! Kostenlos. Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT PAYS DE PHALSBOURG