CINÉMA PHALSBOURG – MA LANGUE AU CHAT Salle des fêtes de Phalsbourg, 28 mai 2023, Phalsbourg.

Réalisé par Cécile Telerman. Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier. Genre : comédie. Nationalité : France. Durée : 1h 43min.

À l’aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien : ni son travail, ni son mari Daniel…ni sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul allié est Max, son chat.¿ Lorsque ses amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter l’anniversaire de Daniel et que Max le chat disparaît, Laure disjoncte…et se met à enquêter. Qui a fait disparaître Max ? Qui est le coupable ? Laure n’est pas au bout de ses surprises…. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-28 . 5.5 EUR.

Salle des fêtes de Phalsbourg place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Directed by Cécile Telerman. With Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier. Genre: comedy. Nationality: France. Running time: 1h 43min.

At the dawn of her fifties, Laure can?t stand anything anymore: neither her job, nor her husband Daniel?nor her life. When her lifelong friends come to the country to celebrate Daniel’s birthday and Max the cat disappears, Laure goes crazy and starts to investigate. Who made Max disappear? Who is the culprit? Laure is not at the end of her surprises…

Dirigida por Cécile Telerman. Con Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier. Género: comedia. Nacionalidad: Francia. Duración: 1h 43min.

En los albores de la cincuentena, Laure ya no soporta nada: ni su trabajo, ni su marido Daniel… ni su vida. Cuando sus amigos de toda la vida vienen al campo a celebrar el cumpleaños de Daniel y el gato Max desaparece, Laure enloquece y empieza a investigar. ¿Quién ha hecho desaparecer a Max? ¿Quién es el culpable? Laure no da crédito a sus sorpresas…

Regie: Cécile Telerman. Mit Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie Bernier. Genre: Komödie. Nationalität: Frankreich. Dauer: 1h 43min.

Mit Anfang 50 hält Laure nichts mehr aus: weder ihre Arbeit, noch ihren Mann Daniel, noch ihr Leben. Als ihre alten Freunde auf dem Land auftauchen, um Daniels Geburtstag zu feiern, und Max, der Kater, verschwindet, dreht Laure durch und beginnt zu ermitteln. Wer hat Max verschwinden lassen? Wer ist der Täter? Laure ist noch nicht am Ende ihrer Überraschungen…

Mise à jour le 2023-04-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG