CONCERT – LES ÉPHÉMÈRES (NOUVELLE CHORALE PHALSBOURGEOISE) place de la Halle aux Grains, 13 mai 2023, Phalsbourg.

L’Union Musicale de Phalsbourg vous présente le grand concert de la nouvelle chorale phalsbourgeoise : les Éphémères. Chansons contemporaines internationales. Entrée gratuite, corbeille.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 . 0 EUR.

place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



The Union Musicale de Phalsbourg presents the great concert of the new choir from Phalsbourg: the Éphémères. International contemporary songs. Free entrance, basket.

La Union Musicale de Phalsbourg presenta el gran concierto del nuevo coro de Phalsbourg: Les Éphémères. Canciones contemporáneas internacionales. Entrada gratuita, cesta.

Die Union Musicale de Phalsbourg präsentiert Ihnen das große Konzert des neuen Chors aus Phalsburg: Les Éphémères. Internationale zeitgenössische Chansons. Freier Eintritt, Korb.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG