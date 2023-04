CINÉMA PHALSBOURG – JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Salle des Fêtes Phalsbourg, 10 mai 2023, Phalsbourg.

Réalisé par Jeanne Herry. Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti. Genre : drame. Nationalité : France. Durée : 1h 58min.

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la con¿ance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation…. Adultes

Jeudi 2023-05-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-11 . 5.5 EUR.

Salle des Fêtes Phalsbourg place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Directed by Jeanne Herry. With Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti. Genre: drama. Nationality: France. Running time: 1h 58min.

Since 2014, in France, Restorative Justice offers to victims and perpetrators of crime to dialogue in secure facilities, supervised by professionals and volunteers like Judith, Fanny or Michel. Nassim, Issa, and Thomas, convicted of robbery with violence, Grégoire, Nawelle and Sabine, victims of homejacking, robbery and snatching, but also Chloé, victim of incestuous rape, are all involved in Restorative Justice measures. On their journey, there is anger and hope, silence and words, alliances and tears, realizations and newfound confidence… And at the end of the road, sometimes, reparation…

Dirigida por Jeanne Herry. Con Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti. Género: drama. Nacionalidad: Francia. Duración: 1h 58min.

Desde 2014, en Francia, la Justicia Restaurativa ofrece a víctimas y autores de delitos la oportunidad de hablar en instalaciones seguras, supervisados por profesionales y voluntarios como Judith, Fanny o Michel. Nassim, Issa y Thomas, condenados por robo, Grégoire, Nawelle y Sabine, víctimas de asalto a domicilio, robo y robo, pero también Chloé, víctima de violación incestuosa, participan en medidas de Justicia Restaurativa. En su viaje, hay rabia y esperanza, silencio y palabras, alianzas y lágrimas, toma de conciencia y nueva confianza… Y al final del camino, a veces, reparación…

Regie führte Jeanne Herry. Mit Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti. Genre: Drama. Nationalität: Frankreich. Dauer: 1h 58min.

Seit 2014 bietet die Restaurative Justiz in Frankreich Opfern und Tätern die Möglichkeit, in sicheren Einrichtungen miteinander zu sprechen, die von Fachleuten und Freiwilligen wie Judith, Fanny oder Michel betreut werden. Nassim, Issa und Thomas, die wegen Gewaltdelikten verurteilt wurden, Grégoire, Nawelle und Sabine, die Opfer von Homejacking, Raubüberfällen und Entreissdiebstählen wurden, sowie Chloé, die Opfer von Inzestvergewaltigungen wurde, nehmen alle an Maßnahmen der Restaurativen Justiz teil. Auf ihrem Weg gibt es Wut und Hoffnung, Schweigen und Worte, Bündnisse und Zerwürfnisse, Einsicht und wiedergefundenes Vertrauen… Und am Ende des Weges steht manchmal die Wiedergutmachung…

Mise à jour le 2023-03-09 par OT PAYS DE PHALSBOURG