TROC DE GRAINES Phalsbourg Catégories d’Évènement: Moselle

Phalsbourg

TROC DE GRAINES, 9 mai 2023, Phalsbourg . Phalsbourg ,Moselle , TROC DE GRAINES 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle

2023-05-09 18:30:00 18:30:00 – 2023-05-09 19:30:00 19:30:00 Phalsbourg

Moselle . TROC DE GRAINES au Cotylédon (en parallèle de l’AMAP). Apportez vos graines restantes & repartez avec d’autres + des pliages pour troquer / un réseau de grainothèques. contact@lecotyledon.fr +33 9 50 60 29 08 http://www.lecotyledon.fr/ Phalsbourg

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Phalsbourg Autres Lieu Phalsbourg Adresse 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle Ville Phalsbourg Departement Moselle Tarif Lieu Ville Phalsbourg

Phalsbourg Phalsbourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/phalsbourg /

TROC DE GRAINES 2023-05-09 was last modified: by TROC DE GRAINES Phalsbourg 9 mai 2023 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle Moselle Phalsbourg

Phalsbourg Moselle