LE CONCERT DES PROFESSEURS place de la Halle aux Grains, 6 mai 2023, Phalsbourg.

L’école de musique intercommunale du Pays de Phalsbourg présente : le concert des professeurs ! Entrée libre, au plateau.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-06 . 0 EUR.

place de la Halle aux Grains

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



The intercommunal music school of the Pays de Phalsbourg presents : the teachers’ concert ! Free entrance, on the stage.

La escuela intercomunal de música del Pays de Phalsbourg presenta: ¡el concierto de los profesores! Entrada libre, en el escenario.

Die interkommunale Musikschule des Pays de Phalsbourg präsentiert: Das Konzert der Lehrer! Freier Eintritt, auf der Bühne.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT PAYS DE PHALSBOURG