CONCERT THE WOODEN WOLF 1 rue Foch, 15 avril 2023, Phalsbourg.

The Wooden Wolf est un chanteur folfk originaire de St-Pierre & Miquelon basé en Alsace. Après plusieurs albums salués par la critique (Inrocks, France Inter, Rolling Stone…), il sort un nouvel album « Songs of the night » Op. 7. La musique de The Wooden Wolf, profondément sincère, est une musique des espaces. Qu’ils soient grands et sauvages, petits et intimistes, il en absorbe les détails et en comble le vide. C’est une musique introspective qui nourrit des textes à fleur de prose… Avec sa voix éraillée, son toucher délicat et la poésie de ses mots, The Wooden Wolf emmène son public dans son univers, fait de balades, d’échappées à la brutalité du monde, et d’introspections. Prix libre au chapeau.. Tout public

Samedi 2023-04-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-15 . 0 EUR.

1 rue Foch Le Cotylédon

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



The Wooden Wolf is a folfk singer from St-Pierre & Miquelon based in Alsace. After several critically acclaimed albums (Inrocks, France Inter, Rolling Stone…), he releases a new album « Songs of the night » Op. 7. The Wooden Wolf’s music, deeply sincere, is a music of spaces. Whether they are large and wild, small and intimate, it absorbs the details and fills the void. It is an introspective music that feeds lyrics full of prose… With his hoarse voice, his delicate touch and the poetry of his words, The Wooden Wolf takes his audience into his universe, made of ballads, escapes to the brutality of the world, and introspections. Free price by the hat.

El Lobo de Madera es un cantante de folfk de St-Pierre & Miquelon afincado en Alsacia. Tras varios álbumes aclamados por la crítica (Inrocks, France Inter, Rolling Stone…), publica un nuevo álbum « Songs of the night » Op. 7. La música del Lobo de Madera, profundamente sincera, es una música de espacios. Ya sea grande y salvaje o pequeña e íntima, absorbe los detalles y llena el vacío. Es una música introspectiva que alimenta letras cargadas de prosa… Con su voz ronca, su toque delicado y la poesía de sus palabras, El Lobo de Madera lleva a su público a su mundo de baladas, escapadas de la brutalidad del mundo e introspecciones. Precio libre por sombrero.

The Wooden Wolf ist ein Folk-Sänger aus St-Pierre & Miquelon, der im Elsass lebt. Nach mehreren von der Kritik gelobten Alben (Inrocks, France Inter, Rolling Stone…) veröffentlicht er nun sein neues Album « Songs of the night » Op. 7. Die Musik von The Wooden Wolf, die zutiefst aufrichtig ist, ist eine Musik der Räume. Ob groß und wild, klein und intim, sie nimmt die Details in sich auf und füllt die Leere. Es ist eine introspektive Musik, die ihre Texte mit Prosa nährt… Mit seiner kratzigen Stimme, seiner zarten Berührung und der Poesie seiner Worte nimmt The Wooden Wolf sein Publikum mit in seine Welt, die aus Spaziergängen, Fluchten aus der Brutalität der Welt und Introspektionen besteht. Freier Hutpreis.

