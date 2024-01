CINÉ-DÉBAT PHALSBOURG – NOTRE PART SAUVAGE place de la Halle aux Grains Phalsbourg, samedi 20 janvier 2024.

CINÉ-DÉBAT PHALSBOURG – NOTRE PART SAUVAGE place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20

Projection suivie d’un débat avec Jean-Pierre VALENTIN, réalisateur.

Le loup est de retour, des Alpes au Grand Est, dans toute la France ! Alors des éleveurs victimes de prédations s’alarment et les esprits s’échauffent. Mais le loup n’arrive-t-il pas à point nommé, à l’heure où, face aux inquiétantes échéances climatiques, la place de la nature doit être réévaluée ? Philosophes, éthologues, environnementalistes et bergers nous aident à discerner les enjeux, nous engagent à raisonner sur nos relations avec le monde agricole, nos habitudes de consommation, notre rapport à l’altérité. Au cœur des Vosges, dans la Meuse et les Alpes de haute Provence, le film part à la rencontre de ceux qui échafaudent des alternatives riches d’expériences séculaires, qui réfléchissent aux coexistences possibles.

Retrouvez l’ensemble de notre programmation sur notre site internet !Tout public

.

place de la Halle aux Grains Salle des fêtes de Phalsbourg

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est animationsurlaplace@gmail.com



L’événement CINÉ-DÉBAT PHALSBOURG – NOTRE PART SAUVAGE Phalsbourg a été mis à jour le 2024-01-10 par OT PAYS DE PHALSBOURG