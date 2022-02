Phaéton – Jean-Baptiste Lully Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Phaéton – Jean-Baptiste Lully Nice, 23 mars 2022, Nice. Phaéton – Jean-Baptiste Lully Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

2022-03-23 – 2022-03-27 Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 Tragédie en musique en cinq actes avec prologue de Jean-Baptiste Lully sur un livret de Philippe Quinault. Création au Palais Royal de Versailles le 6 janvier 1683.

Nouvelle Production Opéra Nice Cote d’Azur. opera.billetterie@ville-nice.fr +33 4 92 17 40 79 http://www.opera-nice.org/fr Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

dernière mise à jour : 2021-08-26 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Opéra Nice Côte d'Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Ville Nice lieuville Opéra Nice Côte d'Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Phaéton – Jean-Baptiste Lully Nice 2022-03-23 was last modified: by Phaéton – Jean-Baptiste Lully Nice Nice 23 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes