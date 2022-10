PH4 x [No Gender] Marseille 3e Arrondissement, 5 novembre 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Cet événement est strictement interdit aux mineurs.

Pour fêter les 1 an du collectif, PH4 invite [No Gender] pour leur première venue sur Marseille.

Rendez-vous le samedi 5 novembre au Cabaret Aléatoire de 00h à 6h



TFIF EVENTS – The Future is Female est un collectif militant Techno Queer Punk by AngelKarel, sans règle de genre, révélant les minorités LGBTQIA+ pour imaginer l’expérience festive en toute liberté.

La [No Gender] n’est pas un fantasme mais une exaltation des sens, de plaisir, de jouissance et de liberté.

[No Gender] est un événement militant, activiste, techno, queer, rassemblant les âmes libérées à la recherche d’une expérience alternative intense dans un espace « safe », pour expérimenter les mille possibilités qu’offre la nuit, aiguisant ainsi chacun de leurs sens au rythme d’une techno brutale et corporelle.



LINE UP



• Benzo (Ph4_records)

Industrial Techno / Hard Techno

Fondateur de PH4_records



• Angel Karel [No Gender]

Industrial Techno

Fondatrice et Directrice Artistique du collectif TFIF EVENTS – The Future Is Female.



• Wolk (Ph4_records)

Deep Techno – Melodic Techno



• Don Pac (Ph4_records)

Techno

PH4 invite [No Gender], rendez-vous au Cabaret Aléatoire le 5 novembre !

