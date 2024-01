PH4 Records x Galop Galop présentent Pulsar Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

PH4 Records x Galop Galop présentent Pulsar Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 24 février.

PH4 Records x Galop Galop présentent Pulsar

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, deux planètes énigmatiques PH4 et Galop Galop…



PH4 était une planète vibrante, connue pour ses rythmes techno aliénants et pour son paysage sombre parsemé de pluies acidulées.

Quant à elle, Galop Galop était une planète rythmée par une chevauchée de kicks puissants et percutants mêlant des énergies cosmiques mystérieuses aux motifs lumineux hypnotisants.



Une nuit, les deux planètes se retrouvèrent sur une trajectoire de collision cosmique.

Une incroyable explosion d’énergie se produit illuminant tout l’espace autour d’elles. Les ondes sonores cosmiques résonnèrent comme une symphonie interstellaire.

Un nouveau corps céleste naquit Pulsar, création unique née de l’union de deux mondes voués à se rencontrer.

Pulsar est devenu un phénomène céleste, une célébration éternelle de la musique, de la lumière et de l’énergie interstellaire. Les voyageurs de tous horizons souhaitaient participer à cette expérience unique.

Pulsar vous sera raconté le samedi 24 février au Cabaret Aléatoire.



Line Up



• Eargasm God (Raw Varsovie, PO)

Hard Melodic Techno



• Eskha (Galop Galop Paris, Fr)

Hard Techno



• Roüge (Raw Lyon, Fr)

EBM, Techno



• Wolk (Item Artists, PH4 Records Marseille, Fr)

Deep techno, Progressive EUR.

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 23:00:00

fin : 2024-02-24 05:00:00



L’événement PH4 Records x Galop Galop présentent Pulsar Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-22 par Ville de Marseille