PH4 RECORDS PRÉSENTE PH4 X POP CLUB Les Caves de Vaufrèges Marseille, vendredi 22 mars 2024.

PH4 RECORDS PRÉSENTE PH4 X POP CLUB ♫♫♫ Vendredi 22 mars, 23h55 Les Caves de Vaufrèges A partir de 9,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T23:55:00+01:00 – 2024-03-23T06:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T23:55:00+01:00 – 2024-03-23T06:00:00+01:00

Après NO ESCAPE au Dock des suds & PULSAR au Cabaret Aléatoire, nous voulons vous proposer des événements plus intimes ainsi que de vous faire découvrir de nouveaux talents de la scène locale.

Pour des raisons personnelles notre résident RVLT ne pourra pas assurer son set.

NOTHING LEFT, venu tout droit de Berlin, le remplacera pour retourner Marseille une fois de plus.

On se donne rendez vous ce vendredi 22 mars au POP CLUB avec nos artistes résidents BENZO & WOLK, NOTHING LEFT et MISLIGHT.

La culture techno ne cesse de se développer sur Marseille et le POP CLUB en fait partie.

LINE-UP

► BENZO (ITEM Artists, PH4 RECORDS – FR)

Hard Techno, Industrial Techno

↘︎ Vidéo YouTube : youtube.com/watch?v=bgZ8znnIlRc

↘︎ SC : soundcloud.com/benzoph4

↘︎ FB : facebook.com/benzOph4/

↘︎ IG : instagram.com/benzo_ph4/?hl=fr

► MISLIGHT (PRIZME CONCEPT – FR)

Techno

↘︎ SC : soundcloud.com/sab_mislight

↘︎ FB : facebook.com/Sab.Mislight

↘︎ IG : instagram.com/mislight_/?hl=fr

► NOTHING LEFT (BRVTAL VISION- ALL)

Industrial Techno

► WOLK (ITEM Artists, PH4 RECORDS – FR)

Deep Techno, Progressive

↘︎ SC : soundcloud.com/wolk-fr

↘︎ FB : facebook.com/DJ.Wolke

↘︎ IG : instagram.com/wolk.ph4/

TICKETS

Tickets EARLY 9€ + frais shotgun

Tickets REGULAR 12€ + frais shotgun

SUR PLACE 15€

-Dans la limite des places disponibles-

https://shotgun.live/…/ph-4-records-presente-ph-4-x-pop…

INFOS PRATIQUES

Vestiaire sur place ✅

Parking gratuit et privatisé ✅

[00h-6H]

Adresse : 141 Route Léon Lachamp, 13009 Marseille

Si tu as une question, n’hésite pas à nous écrire sur Messenger ou sur IG ⤵️

https://linktr.ee/ph4.records

Nous vous rappelons que PH4 est une soirée LGBTQIA+, et Hétéro friendly. Nous y prônons la diversité et défendons ardemment le fait que chaque individu puisse s’évader et se sentir libre dans nos soirées.

Nous surveillons, et demandons aussi à vous, de nous signaler tout acte qui irait à l’encontre de cela.

Tout comportement ou geste contrevenant à nos valeurs (par son caractère homophobe, transphobe, raciste, misogyne, xénophobe, insultant…) entraînera automatiquement une exclusion de nos soirées.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Les Caves de Vaufrèges 141 route Léon Lachamp, 13009 Marseille Marseille 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/ph-4-records-presente-ph-4-x-pop-club »}] [{« link »: « https://shotgun.live/…/ph-4-records-presente-ph-4-x-pop »}, {« link »: « https://linktr.ee/ph4.records »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]