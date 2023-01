Pfulgri’scène : Toqué avant d’entrer Pfulgriesheim Pfulgriesheim Pfulgriesheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Pfulgriesheim EUR Toute la joyeuse troupe de Théâtre en Français « Pfulgri’scène » est heureuse de vous informer des dates des 6 représentations prévues en juin 2023 à la salle des fêtes de Pfulgriesheim. Après « Sexe et Jalousieé, « Thé à la menthe ou t’es citron », une nouvelle pépite théâtrale vous sera proposé : Toqué avant d’entrer, de François Scharre. Petite restauration et buvette sur place. Réservations au 06 08 61 19 78 ou pfulgriscene@gmail.com, places numérotées. +33 6 08 61 19 78 Pfulgriesheim

