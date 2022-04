PFK (Vernissage) + Naufrage + Windshelter | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock, 19 mai 2022, Genève.

Post Tenebras Rock, le jeudi 19 mai à 20:00

### PFK [Facebook](https://www.facebook.com/thepfkmusic/) / [Spotify](https://open.spotify.com/artist/13y3Fp8TjfFQvjrSZRcV7p) / [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=DY-5-_DhI4s&ab_channel=thepfkMusic) THE PFK est un groupe de punk rock hardcore Genevois depuis 2016 évoluant dans un style mélangeant le bon vieux punk rock à l’ancienne avec les influences actuelles de chacun. Après un premier Ep « YEAH » et plusieurs shows, PFK revient en 2022 avec et un nouvel Ep « REGAIN » tout aussi audacieux et surprenant qu’ une pizza Hawaï. Ne rate pas le vernissage de cet EP à PTR ! ### Naufrage [Facebook](https://www.facebook.com/naufrageband/) / [Instagram](https://www.instagram.com/naufrageband/) / [Bandcamp](https://naufrageband.bandcamp.com/) Quatre musiciens et un bateau qui donne lieu au plus beau naufrage de hits californiens de l’histoire du punk rock depuis 1991. Naufrage c’est quatre aventuriers du live qui envoient des compos catchy à souhait, des mélodies qui restent dans la tête et des textes en français qui oscillent entre introspection pessimiste et envie de révolution. Pour les fans de Blink 182, Intenable et Spanish love songs. ### WINDSHELTER [Facebook](https://www.facebook.com/windshelter.band) / [Instagram](https://www.instagram.com/windshelter.band/) / [Bandcamp](https://windshelter.bandcamp.com/) / [Spotify](https://open.spotify.com/artist/16JLc2tH8EJqlSAsxkkzXz) / [Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCENWjJZ8T1hwDZXTgU_6zsA) WINDSHELTER est un groupe de melodic-hardcore/post-hardcore issu de la région Nyonnaise formé en 2014. Avec le soutien de l’association Nyoncore, le groupe s’est produit à quelques reprises sur leurs différentes scènes. En 2016, le premier EP Closure est sorti en autoproduction.

Entrée : 7.- Membres PTR : Gratuit 20ans/20francs : 5.-

Post Tenebras Rock
Place des Volontaires 4
1204 Genève



2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T23:59:00