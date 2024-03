Pfifferdaj Fête des ménétriers Ribeauvillé, samedi 31 août 2024.

Pfifferdaj Fête des ménétriers Ribeauvillé Haut-Rhin

La Fête des Ménétriers est la plus ancienne fête d’Alsace. C’est une fête médiévale qui rend hommage aux ménétriers. Le point d’orgue de la fête est le cortège historique du dimanche après-midi !

La fête des Ménétriers, plus ancienne fête d’Alsace, perpétue les liens entre les seigneurs de Ribeaupierre et les ménétriers qu’ils protégeaient. Chaque année, cette fête authentique, grande rencontre populaire avec le Moyen-Age, a lieu tous les premiers dimanche du mois de Septembre.

Le Pfifferdaj est une fête médiévale qui rend hommage à la corporation des ménétriers (ménestrels, musiciens, saltimbanques,…), corporation qui avait son siège à Ribeauvillé et était sous la protection des seigneurs de Ribeaupierre au Moyen-Âge.

Le point d’orgue de la fête est le cortège du dimanche, mais de nombreuses animations sont proposées tout au long du week-end :

le dimanche

à 9h réveil par les Ménestrels de l’Harmonie Vogésia depuis la Tour des Bouchers

à 10h animations musicales dans la Grand’rue et sur toutes les places par différents groupes musicaux qui participent au cortège

de 10h à 19h marché médiéval dans la cour de l’ancienne école des filles

avant le cortège animations de rue par des groupes médiévaux

à 14h30 cortège de musiciens, de chars, de bateleurs, de jongleurs et autres cracheurs de feu… (un millier de figurants vêtus de costumes médiévaux fidèlement reconstitués participe au cortège).

après le cortège dégustation de vin gratuit à la fontaine de la Place de l’Hôtel de ville (offert par le Syndicat viticole de Ribeauvillé)

à partir de 19 h environ (après le cortège) bal public (jardin de Ville de Ribeauvillé)

à 20h proclamation des résultats du concours concernant les chars qui ont participé au cortège

le samedi :

de 10h à 20h marché médiéval dans la cour de l’ancienne école des filles.

de 14h à 19h animations de rue (déambulations, saynète, danses médiévales, échiquier géant)

à partir de 19h bal public et restauration (chapiteau du jardin de Ville de Ribeauvillé)

à 20h30 retraite aux flambeaux avec la participation de groupes musicaux (qui animeront également le cortège du dimanche) Parcours départ de la place de la République jusqu’au jardin de ville de Ribeauvillé. Des lampions sont distribués aux enfants participant.

le lundi, en fin de journée petit concert de musique et remise du traditionnel pain d’épices au maire de la ville (place de l’Hôtel de ville)

–> Cette année, le thème sera Le retour d’Arthur EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-08-31 23:00:00

1 Grand Rue

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est asso.commercants.ribeauville@gmail.com

